Innovation industrielle et R&D : le gouvernement accompagne les TPME

Maroc PME et MASCIR s’apprêtent à mettre en œuvre un programme pour accompagner les projets d’innovation industrielle et de R&D pour le développement des produits portés par les TPME marocaines. Ce programme consiste en une offre d’assistance technique et un appui financier plafonné à 500 000 DH par entreprise. Cette démarche permettra, à terme, aux entreprises éligibles à ce programme de consolider leur compétitivité et de soutenir leur croissance.

Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée, ce mercredi 31 Août 2022, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (Maroc PME), Brahim Arjdal, et le président de la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MASCIR), Hicham El Habti.

A travers cette offre d’assistance technique en partenariat avec MASCIR, précise un communiqué du département de Ryad Mezzour, cet accord aura pour objectif de renforcer la compétitivité des TPME à travers le déploiement d’une offre de services pour la conception et le développement de produits à forte valeur ajoutée industrielle. Et ce dans le cadre du programme d’appui aux entreprises conçu par Maroc PME.

« A travers cet accord, nous serons en mesure d’accompagner les projets d’innovation industrielle et de R&D pour le développement des produits portés par les TPME marocaines. », a notamment souligné le ministre à cette occasion. Et d’ajouter que « les entreprises éligibles à ce programme pourront ainsi bénéficier d’un soutien à l’investissement et avoir un appui du Ministère dans leur industrialisation.»