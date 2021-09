Industries manufacturières : Hausse de 19,9% de l’indice de la production au deuxième trimestre 2021

Cette évolution résulte notamment de la hausse des indices respectifs des compartiments « Industrie automobile » de 85,3%, « Métallurgie » de 98,3%, « Fabrication de machines et équipements » de 83,0% et « Autres produits minéraux non métalliques » de 38,5%, « Industrie d’habillement » de 48,9% et « Industrie textile » de 44,3%, explique le HCP dans une note relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du deuxième trimestre 2021.

Cette évolution est également le résultat de la hausse la « fabrication des boissons » de 20,1%, l' »Industrie pharmaceutique » (+17,9%), la « Fabrication des produits métalliques » (+41%), la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique » (+79%), l’ »Industrie du bois » (+57,1%), l’ »Industrie du cuir et de la chaussure » (+32,5%), l’ »Industrie alimentaire » (+3,6%) et la « Réparation et installation de machines et équipements » (+54,2%).

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 1,3%, résultant de la diminution de l’indice de la production des « produits divers des industries extractives » de 1,3% et de celui des « minerais métalliques » de 0,2%, ajoute le HCP, faisant état d’une hausse de 15,8% de l’indice de la production de l’énergie électrique.