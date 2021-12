Industrie manufacturière : Les patrons s’attendent à une augmentation de la production pour le 4e trimestre

Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité de l' »Industrie alimentaire », de la « Métallurgie » et de l’ »Industrie automobile » et, d’autre part, à une diminution de celle de l' »Industrie pharmaceutique » et de la « Fabrication d’équipements électriques », indique le HCP qui vient de publier les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs de l’industrie manufacturière, de l’extractive, de l’industrie énergétique, de l’industrie environnementale et de la construction.

Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une augmentation des effectifs employés, d’après la même source.

S’agissant de l’industrie extractive, les entreprises de ce secteur prévoient une augmentation de leur production, imputable, principalement, à une hausse de la production des phosphates. Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une diminution.

La production énergétique attendue pour le 4ème trimestre 2021 connaîtrait, quant à elle, une diminution attribuable à une baisse de la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ». Pour ce qui est de l’emploi, il connaîtrait une augmentation.

Pour le même trimestre, les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une augmentation de la production, notamment dans les activités du « Captage, traitement et distribution d’eau » et une hausse des effectifs employés.

La note fait, en outre, ressortir que la production de l’industrie manufacturière, au 3ème trimestre 2021, aurait connu une légère augmentation résultat d’une hausse de la production dans les branches de la « Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements » et de la « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » et d’une diminution de la production dans les branches de l' »Industrie automobile » et de l' »Industrie pharmaceutique ».

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises, fait savoir la même source, notant que l’emploi aurait connu une augmentation.

Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 75%, selon le HCP.

Au 3ème trimestre 2021, la production de l’industrie extractive aurait affiché, pour sa part, une augmentation imputable à une hausse de la production des phosphates. Les carnets de commande se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une baisse.

Quant à la production de l’industrie énergétique, elle aurait connu une augmentation au T3-2021, due principalement à une hausse dans la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ».

S’agissant des carnets de commandes, ils sont jugés d’un niveau inférieur à la normale. L’emploi, quant à lui, aurait connu une diminution.

En ce qui concerne la production de l’industrie environnementale, elle aurait enregistré une augmentation imputable à une hausse de l’activité du « Captage, traitement et distribution d’eau ». Les carnets de commandes de ce secteur, se seraient établis de leur part, à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stabilité.