Industrie : Le Maroc met le paquet sur la décarbonation

Placé sous le thème : ’’ Décarbonation, quelles opportunités pour l’industrie marocaine ?’’, cet événement réunira le mardi 27 juillet 2021 à Casablanca, dans le total respect du protocole sanitaire, acteurs, professionnels et experts locaux et internationaux des énergies vertes ainsi que les industriels autour des enjeux de la compétitivité liée à la facture énergétique et à la décarbonation.

Contexte :

Dans un contexte mondial marqué par une mobilisation en faveur de la neutralité carbone et une relance post-covid présageant une rude concurrence commerciale, le FIEI vient pour répondre aux préoccupations soulevées au sein de la communauté des industriels marocains relatives, d’une part, à l’exigence de la décarbonation qu’instaure le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Europe, qui est du reste le premier partenaire commercial du Royaume ; et d’autre part, à l’épineuse question de la facture énergétique. Deux questions majeures qui ont directement attrait à la compétitivité de nos entreprises industrielles et, partant de l’économie marocaine. Pour rappel, le Maroc s’est fixé de couvrir 52% de ses besoins énergétiques par de l’énergie propre d’ici 2030, là où l’Europe tout comme les Etats-unis se projettent sur une neutralité carbone à l’horizon 2050 et la Chine en 2060.

Vision :

Ce sur quoi insiste Hicham Rahioui, Président fondateur du FIEI : « nous restons persuadé que la taxe carbone en passe d’être imposée par l’Union Européenne, doit être le catalyseur qui fera basculer nos entreprises vers le mix énergétique; ce qui aura le double mérite, de réduire drastiquement leur facture énergétique et leur conférer une compétitivité internationale sans pareil. Qui plus est, nos industriels ont pris la pleine mesure de la décarbonation. Désormais il la perçoive non plus comme une simple opportunité mais plutôt comme un impératif, une nécessité à laquelle ils doivent absolument s’accommoder au risque de voir s’effriter des décennies d’effort et d’investissement. En somme, ce sont les acquis de l’industrialisation qui sont en jeu à travers ce passage obligé. D’où l’importance de ce forum qui leur permettra de cerner les véritables enjeux de la décarbonation, de connaître les meilleures pratiques en la matière et d’en maîtriser les leviers. Nous avons pour ce faire sollicité des référents de renommée mondiale et des réussites locales en la matière ».

Vu l’enjeu, cette rencontre stratégique de haut niveau est placée sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, et du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement. Elle bénéficie à ce titre de l’appui de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE), et de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) qui font office de partenaires officiels. En outre cette tribune verra la participation de la quasi-totalité des fédérations industrielles aussi bien que celle d’acteurs de premier plan, locaux et internationaux.

Programme :

Comme toute rencontre d’envergure, un programme de taille accompagne le FIEI. En effet, il se déclinera sous la forme d’une conférence inaugurale au cours de laquelle des keynotes seront donnés, notamment par le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, puis suivront quatre panels, dont le premier a pour thème “Une industrie décarbonée : entre potentialités locales et opportunités internationales’’ ; le second est libellé “Les besoins énergétique de l’industrie marocaine vers un modèle durable“ ; le troisième a pour titre “Quel mix énergétique optimal pour des entreprises à la quête de la compétitivité“ ; et enfin, le dernier panel traitera de “Quel mécanisme de support pour une décarbonation optimale ? R&D, innovation, financement et investissement“.

Faut-il le signifier, cet évènement, bien qu’il soit un rendez-vous institutionnel professionnel n’en demeure pas moins une occasion de sceller des partenariats à travers des rencontres B2B, entre acteurs et décideurs, qui se tiendront en parallèle en hybride.

Inscription : http://decarbonation.ma/