Industrie-Énergies renouvelables : Des entreprises françaises en prospection au Maroc

La mission « Explore & Match Industrie 4.0 et Transition Energétique Maroc », qui se déroule à Casablanca, vise à permettre à seize fleurons de la French Fab et du secteur des énergies renouvelables à développer leur portefeuille clients au Maroc. Il s’agit aussi de nouer des relations d’affaires qualifiées et durables, indique un communiqué de Bpifrance.

La mission permettra également aux seize entreprises françaises sélectionnées de décrypter les attentes et les stratégies des grands acheteurs et acteurs stratégiques marocains, d’analyser les pratiques de la concurrence locale pour affiner leur plan d’action et de calibrer les moyens commerciaux adaptés aux partenaires marocains.

Au programme de cette semaine : des visites de sites industriels, des séminaires en présence d’institutionnels marocains et français et de l’écosystème d’affaires public/privé local, un temps d’échanges avec les Conseillers du Commerce Extérieur de la France et un programme de rendez-vous business individuels.

Cette mission acte la première opération du nouveau bureau régional Afrique du Nord Bpifrance, basé à Casablanca. Ce dernier vient compléter les autres implantations de Bpifrance en Afrique (Abidjan, Dakar et Nairobi), et appuyer davantage ses activités sur le nord du continent.

Le Maroc, dont la France est le 2ème partenaire commercial, constitue un véritable « hub » vers l’Afrique, tant sur le plan commercial, logistique que financier, souligne la banque publique française, relevant que le pays jouit d’une position stratégique avec un accès privilégié sur la Méditerranée ainsi que l’Océan Atlantique et représente une porte d’entrée sur le continent Africain.