Inde: Le Maroc participe à la 90e Assemblée générale d’Interpol

Les travaux de cette Assemblée générale se tiendront en Inde du 18 au 21 octobre et se dérouleront en présence d’une forte délégation marocaine, conduite par le directeur central de la police judiciaire, Mohamed Dkhissi.

Organe de direction suprême d’Interpol, l’Assemblée générale est composée de délégués désignés par les gouvernements des 195 pays membres.

Elle se réunit une fois par an et prend les décisions importantes portant sur la politique générale, les ressources nécessaires à la coopération internationale, les méthodes de travail, les finances et les programmes d’activité.

L’Assemblée générale, qui constitue le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi, est également une importante occasion pour les pays membres de partager leurs expériences et expertises.

Cette année, l’ordre du jour prévoit des exposés, des ateliers et des débats autour de plusieurs thèmes dont « l’avenir de l’action policière », « la police face à la criminalité contemporaine », et « l’usage des technologies dans la criminalité financière mondiale ».

Le conclave réunira quelque 2 000 participants, dont des ministres, des chefs de bureaux d’investigations, des hauts chefs de la police en sus des représentants d’Interpol et des hauts responsables représentant le pays hôte.