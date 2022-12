Inclusion financière: Attijariwafa bank et le Crédit Agricole du Maroc signent un mémorandum d’entente

Le groupe Attijariwafa bank et le groupe Crédit Agricole du Maroc, représentés respectivement par Mohamed El Kettani, Président Directeur Général et Noureddine Boutayeb, Président du Directoire, ont signé, lundi, un mémorandum d’entente (MoU) portant sur le renforcement du cadre stratégique de collaboration de leurs filiales respectives à savoir Wafacash et Al Filahi cash.

Ainsi, Al Filahi Cash et Wafacash s’allient pour travailler sur les initiatives nationales, la commercialisation des services de transferts et de paiement, l’intermédiation dans les services de prêts, et toute autre opportunité de business.

Le réseau d’Al Filahi Cash, qui cible une clientèle principalement rurale et périurbaine dans des zones à forte démographie et à faible couverture en points de proximité vient ainsi en complémentarité du réseau Wafacash, pour assurer une meilleure présence vis-à-vis de la clientèle.

Cette couverture territoriale favorisant la réduction des disparités, s’inscrit amplement dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière visant la facilitation de l’accès des personnes défavorisées aux différents services et produits financiers.

Attijariwafa bank et le Crédit Agricole du Maroc allient leur force à travers leurs filiales respectives et capitalisent sur l’expertise, les compétences et moyens techniques dont chacune dispose et ce, afin qu’elles puissent réaliser ensemble leurs objectifs stratégiques et opérationnels de développement, d’expansion et de proximité.

En paraphant cet accord, ces deux établissements de paiement pourront ainsi commencer à collaborer dans différents secteurs, selon la réglementation en vigueur. Elles pourront en outre mieux mutualiser leurs efforts afin de développer des services de transferts d’argent et de paiement ciblant le monde rural et urbain.

« A travers la signature de cet accord, Al Filahi Cash, qui est issu d’une maison mère participant amplement et activement aux différentes missions de services publics, souhaite mettre tous ses moyens humains et opérationnels au service des chantiers nationaux qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière visant à la réduction des disparités et à la facilitation d’accès des personnes défavorisées aux différents services et produits financiers », a déclaré Abdelmounaim Dinia, Président d’Al Filahi Cash.

De son côté, Abdesslam Bouirig, Directeur Général de Wafacash, a annoncé: « En signant cet accord, Wafacash s’insère totalement dans les orientations stratégiques dictées par le gouvernement marocain en vue de la promotion de l’inclusion financière et ce, en contribuant activement à rapprocher les services et les aides aux bénéficiaires ».