Inauguration du nouveau terminal de l’aéroport Nador-El Aroui

Dans une déclaration à la presse lors de l’ouverture de ce terminal, la directrice générale de l’Office national des aéroports (ONDA), Habiba Laklalech, a indiqué que dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, entoure les Marocains résidant à l’étranger (MRE), le Souverain a bien voulu donner ses Très Hautes Instructions à l’ONDA, pour la mise en exploitation du nouveau terminal de l’aéroport Nador-El Aroui.

Cette mise en exploitation coïncide avec le déroulement de l’opération Marhaba mise en œuvre par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, au profit des MRE dont le retour à leur patrie s’accentue à la veille de Aid Al Adha, a-t-elle ajouté.

Mme Laklalech et la délégation l’accompagnant ont à cette occasion accueilli les passagers d’un vol en provenance de Düsseldorf (Allemagne) et visité les différentes dépendances de ce nouveau terminal, d’une superficie de 20.000 m² et qui dispose d’une capacité d’accueil quatre fois supérieure à celle de l’ancien terminal, et permet d’accueillir jusqu’à 2 millions de voyageurs par an.

Cette mise en service, menée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, permet d’accueillir les Marocains du monde dans les meilleures conditions en termes d’exigences sanitaires, de sécurité et de qualité de service, a souligné Mme Laklalech.

Doté d’une architecture unique, d’une infrastructure moderne et d’équipements de dernière génération, le nouveau terminal de l’aéroport Nador-El Aroui, conçu et réalisé par des compétences 100 pc marocaines, vient accompagner le développement remarquable que connaît la région de Nador sur le plan économique et touristique.

En plus des meilleures conditions d’accueil qu’offre ce nouveau terminal, les MRE de la région pourront bénéficier du confort apporté par les nouvelles liaisons aériennes directes opérées, depuis le 15 juin 2021, par plusieurs compagnies aériennes (RAM, Air Arabia, Tui Fly, Ryanair,….), avec de nombreuses villes européennes (Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Frankfurt, Eindhoven,…) qui s’ajoutent aux liaisons domestiques avec Casablanca et Tanger.

Outre le nouveau terminal, le projet de développement de l’aéroport Nador El Aroui comprend l’extension du parking avions pour l’accueil simultané de six avions moyen-courrier, trois gros porteur et six postes pour les hélicos, l’aménagement d’un nouveau parking véhicules d’une capacité de 580 places et l’aménagement des espaces extérieurs.

Durant la période allant du mardi 15 juin 2021 (premier jour de la reprise des vols) jusqu’à jeudi 08 juillet courant, l’aéroport Nador-El Aroui a accueilli 52.493 passagers, soit 99% du trafic passagers accueillis durant la même période de l’année 2019.

Il se situe ainsi en cinquième position en termes de trafic international après les aéroports de Casablanca-Mohammed VI, Marrakech-Ménara, Tanger-Ibn Battouta, et Fès-Saïss.