Inauguration de la rocade d’Ouezzane d’un investissement de plus de 98 MDH

Selon une note d’information du Conseil provincial, la rocade d’Ouezzane dans ses première et deuxième tranches, s’étend sur 15,3 km et comprend 46 installations techniques et 4 ronds-points. La réalisation de cette rocade, qui s’inscrit dans le cadre des projets de réhabilitation urbaine visant à renforcer les infrastructures et à soutenir le développement local, a nécessité une enveloppe financière de 98,2 millions de dirhams (MDH), mobilisée par le Conseil provincial d’Ouezzane à hauteur de 85,5 MDH et par la commune d’Ouazzane avec une contribution de 12,7 MDH. Ce projet vise à faciliter la circulation entre les trois routes menant à Ouezzane (nord, ouest et est), améliorer la fluidité du trafic et renforcer la qualité des infrastructures et la sécurité routière dans la ville. Il contribuera également au développement économique et social de la région, à travers l’attraction d’investissements et l’encouragement de lancement de projets sur les deux côtés de la route, à même de créer plus d’emplois et d’accroître la valeur des parcelles de terre adjacentes à la rocade.