Inauguration à Gaza de l’hôpital spécialisé d’Al-Qods après sa reconstruction avec un financement marocain

L’hôpital spécialisé d’Al-Qods a été inauguré, lundi dans la bande de Gaza, après avoir été reconstruit et équipé grâce à un financement marocain.

La cérémonie d’ouverture de l’hôpital, qui a été détruit lors de l’agression israélienne contre la bande de Gaza en 2008, s’est déroulée en présence du chef du bureau de représentation du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui, et de plusieurs personnalités et responsables palestiniens.

S’exprimant à cette occasion, M. Hamzaoui a rappelé qu’après l’arrêt de l’agression israélienne contre la Bande de Gaza fin 2008, SM le Roi Mohammed VI avait présidé à Fès la cérémonie de signature de deux conventions portant sur la reconstruction de l’aile détruite de l’hôpital Al-Qods ainsi que sur la reconstruction de la Faculté d’agronomie de l’Université Al Azhar à Gaza.

Après la signature de ces deux conventions consacrant la pérennité de la solidarité inconditionnelle du Maroc avec le peuple palestinien, le Souverain avait également pris, début 2009, plusieurs décisions visant à apporter une aide d’urgence au peuple palestinien et à accueillir des blessés de l’agression israélienne contre Gaza dans les hôpitaux marocains, a-t-il poursuivi, ajoutant que SM le Roi avait aussi chargé le gouvernement marocain d’ouvrir un compte spécial pour permettre aux citoyens marocains de venir en aide au peuple palestinien frère.

Cette initiative s’ajoute à une série d’autres initiatives de solidarité, dont la dernière en date a été la décision de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, d’envoyer une aide médicale et humanitaire d’urgence aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au cours du mois de mai.

De son côté, le président de l’Association du croissant rouge palestinien, Younis Al-Khatib, a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et au peuple, ainsi qu’au Croissant-Rouge marocain pour leur grand soutien qui a permis la reconstruction de cet édifice médical.

L’hôpital Al-Qods, doté d’une capacité de 102 lits, comprend 8 salles d’opération et divers services de spécialités, dont un service de soins intensifs avec une capacité de 10 lits et un service d’obstétrique et de gynécologie équipé selon des normes élevées, a-t-il détaillé.

L’établissement est doté d’équipements et dispositifs médicaux modernes et est dirigé par un personnel médical qualifié de haut niveau, a souligné M. Al-Khatib, ajoutant que l’hôpital propose également plusieurs services de soutien médical, dont un laboratoire, une pharmacie et un centre de radiologie.

Pour sa part, le gouverneur de Gaza, Ibrahim Abu al-Naja, a remercié le Royaume pour le don qui a permis la reconstruction et l’équipement de l’hôpital d’Al-Qods, soulignant que cet établissement médical vise à fournir une assistance au peuple palestinien et à minimiser les évacuations sanitaires à l’étranger.