Impôts : Le suivi des réclamations désormais possible sur l’application « Daribati »

Suite à l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, les adhérents aux services des Impôts en ligne « SIMPL » ont la possibilité d’effectuer des réclamations en ligne en sélectionnant l’impôt ou la taxe concernée (IS, IR, TVA…) et en précisant l’année et la référence de l’article contesté. Ils peuvent ensuite télécharger le récépissé de dépôt de leurs réclamations.

Pour rappel, l’application mobile « Daribati » est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS).