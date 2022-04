Immobilier: la FNPI s’attend à un ralentissement de l’activité de plus de 50% après le ramadan

Cette situation, poursuit-on de même source, devrait se traduire par une baisse d’activité du secteur de plus de 50% après les fêtes du Ramadan.

En conséquence, la FNPI a décidé de mener une série d’actions, sur plusieurs fronts.

Sur le plan judiciaire et institutionnel, une réunion d’urgence devra être tenue avec la ministre de tutelle, une plainte documentée sera également portée au Conseil de la concurrence ainsi qu’une demande d’enquête qui sera introduite auprès du Conseil économique, social et environnemental et auprès du Haut Commissariat au plan (HCP).

Evoquant une «dimension administrative et d’aide à l’acquéreur», le communiqué de la FNPI fait état d’une demande de prolongation des conventions du logement social de 2 années, compte tenu de la difficulté d’approvisionnement et de la montée des prix.

La fédération a demandé également l’arrêt de l’application de la taxe sur les terrains non bâtis et la prorogation d’un an du délai des autorisations de construire compte tenu du manque de visibilité des opérateurs sur le secteur.

Selon le communiqué, la FNPI demande aussi la réduction de 50% des frais d’enregistrement et de conservation foncière au profit des clients et acquéreurs dont le pouvoir d’achat a été considérablement impacté ces dernières années.