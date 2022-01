«Iktissadkom.ma», un nouveau média arabophone voit le jour

Le média offre un contenu journalistique

dominé par l’actualité économique, bancaire, financière et boursière au Maroc et dans le monde, avec un focus particulier sur l’économie sociale. Il assure également une couverture de l’actualité à travers la vidéo.

«Iktissadkom.ma» est la première plateforme arabophone de Lines Events, société d’informations disposant d’une expérience dans la presse financière et économique, et également éditrice de «Boursenews.ma».

«Le site web arabophone «Iktissadkom.ma» constitue une nouvelle étape dans le développement de notre groupe de presse», s’est félicitée la Directrice générale de Lines Events, Fatima Zahra Ouriaghli, qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans la presse financière et économique francophone, avec notamment «Finances News Hebdo» et «La Quotidienne».

Noureddine El Bayar, rédacteur en chef de Iktissadkom.ma, déclare pour sa part que «le lancement de Iktissadkom.ma va enrichir le paysage médiatique marocain avec du contenu dédié à l’économie et à la finance, particulièrement dans ce contexte pandémique où la presse digitale s’est imposée comme première source d’informations pour le public. Nous sommes convaincus, au sein de la rédaction, qu’il existe un besoin réel d’informations quotidiennes de ce type en arabe».

Iktissadkom.ma est présent sur l’ensemble des réseaux sociaux prisés par sa cible.