IAM lance « Startup Challenge »

Ce programme vise l’émergence de talents aptes à relever les défis de la digitalisation dans différents domaines stratégiques notamment la santé, l’éducation, l’agriculture et la ville intelligente, précise Maroc Telecom dans un communiqué.

Les startups à très fort potentiel de développement bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires nationaux et internationaux du Groupe afin de mener à bien leur projet d’innovation et de renforcer l’ancrage du Maroc et de l’Afrique dans l’ère du digital.

Une sélection de 10 startups profitera d’un accompagnement sur mesure en savoir-faire et expertise à l’issue duquel les trois meilleures startups seront primées.

Les startups candidates devront postuler à travers le site « www.startupchallenge.iam.ma« , conclut le texte.

