Hydrogène vert : Le Cluster GreenH2 constitue son bureau exécutif

Ainsi, et après concertation avec tous les membres fondateurs, les nommés ont été les suivants :

Pour rappel, le Cluster GreenH2 a été créé afin de promouvoir la filière hydrogène au Maroc à travers notamment l’initiation, l’accompagnement et la coordination des projets collaboratifs innovants dans le domaine de l’hydrogène vert au Royaume du Maroc et à l’étranger, en vue d’encourager l’innovation et de contribuer à l’émergence d’une filière Hydrogène compétitive.

L’Objectif principal étant de faire émerger des idées, aider au montage des projets, suivre et soutenir les projets et aider à valoriser les résultats, ainsi que de renforcer les capacités des acteurs locaux dans la production et la valorisation de l’hydrogène, et la commercialisation des molécules vertes tant au niveau du marché national qu’international.