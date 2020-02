Humour     Afrique Du Rire

Avec le Bénin, comme pays d’honneur, l’ADR accueillera ainsi douze humoristes internationaux qui sillonneront le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Bénin. A l’affiche du troisième ADR, on retrouve Booder (Maroc), Ahmed Sparrow (Algérie), Sacko Camara (Côte d’Ivoire), Kev Adams (France), Gohou Michel (Côte d’Ivoire), Fabrice Eboué (France), Digbeu Cravate (Côte d’Ivoire), Patson (Côte d’ivoire), Le Magnific (Côte d’Ivoire), Kimenyi Hervé (Rwanda), L’Observateur (Côte d’Ivoire), Redouane Bougheraba (Algérie) et Oualas également maître de cérémonie du festival.