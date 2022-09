Huile d’olives : les exportations en nette hausse

Les exportations de l’huile d’olives ont atteint en volume 13.200 tonnes durant les huit premiers mois de cette année, soit le double du volume de 2021 à la même période, et en valeur 456 millions de dirhams (MDH), en hausse de 47%, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.