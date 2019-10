Huawei Maroc signe avec deux nouveaux établissements d’enseignement supérieur

Il s’agit de l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni-Mellal et l’Ecole des nouvelles sciences et ingénierie de Tanger (ENSI) dont le partenariat porte sur l’accélération de la digitalisation et sur la promotion des compétences en TIC.

A ce jour, Huawei a concrétisé 9 partenariats avec les universités et établissements supérieurs. Il s’agit de l’ENSIAS Rabat, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, l’Université Chouaïb Doukkali d’El Jadida, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, l’Université Hassan II de Casablanca ; l’Université Moulay-Ismaïl de Meknès, l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni-Mellal et l’Ecole des nouvelles sciences et ingénierie de Tanger. Au niveau international, plus de 800 établissements supérieurs bénéficient du programme en faveur de 45 000 étudiants.

S’inscrivant avec la stratégie nationale de promotion de l’employabilité des jeunes diplômés, «Huawei ICT Academy» ambitionne de soutenir des projets nationaux structurants dans le secteur des TIC et de réduire le fossé entre les connaissances acquises dans les universités et établissements supérieurs et les besoins du marché de l’emploi, en délivrant des certifications Huawei dans les technologies fondamentales et de pointe.