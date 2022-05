Hôpital provincial de Tarfaya : le taux d’avancement des travaux est à 85%

Les travaux de réalisation du futur hôpital seront achevés d’ici septembre prochain, a déclaré le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb précisant qu’environ 14 000 habitants de la province bénéficieront des prestations de cet établissement de santé qui sera opérationnel au cours du mois d’octobre prochain.

L’hôpital provincial de Tarfaya disposera de tous les équipements et systèmes d’information modernes qui permettront au patient d’obtenir un dossier médical numérique en vue de faciliter son accès aux soins dans tous les hôpitaux de la région, a fait observer le ministre.

Cet établissement comprendra notamment un service d’accueil, des services d’urgences, un hôpital de jour, des consultations externes et des examens fonctionnels, un complexe chirurgical et une salle de stérilisation, en plus d’une salle de réanimation et une autre pour les nouveau-nés, ainsi qu’un service de radiologie, une pharmacie et autres services sanitaires et administratifs.

L’hôpital assurera également des examens médicaux généraux et autres spécialisés en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie et autres spécialités chirurgicales.