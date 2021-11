HCP: Les secteurs des services et de l’agriculture, premiers pourvoyeurs d’emploi au T3-2021

Les secteurs des « services » et de « l’agriculture, forêt et pêche » demeurent les premiers pourvoyeurs d’emploi au 3ème trimestre 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Parmi les 10.807.000 actifs occupés estimés au troisième trimestre de 2021, le secteur des « services » emploie 46,7%, suivi de l’ »agriculture, forêt et pêche » avec 30,0%, des « BTP » avec 11,7% et de l’ « industrie y compris l’artisanat » avec 11,6%, précise le HCP dans sa note d’information sur la situation du marché du travail au T3-2021.

Et de noter que près de deux tiers des actifs occupés ruraux (66,4%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêts et pêche, et près de deux tiers des actifs occupés citadins (66,4%) travaillent dans le secteur des services.

Entre le troisième trimestre de 2020 et la même période de 2021, le secteur de l’ »agriculture forêt et pêche », a vu son volume d’emploi augmenter de 190.000 postes, contre une perte 258.000 une année auparavant et une perte annuelle moyenne de 49.000 postes entre les troisièmes trimestres des trois années précédant la pandémie, relève le HCP.

Le secteur de l’ »industrie y compris l’artisanat » a créé 54.000 postes d’emploi, contre une perte de 61.000 une année auparavant et une création annuelle moyenne de 12.000 postes entre les troisièmes des trois années pré-pandémie.

De son côté, le secteur des « services » a créé 306.000 postes d’emploi, contre une perte de 260.000 au cours de la même période de l’année dernière et une création annuelle moyenne de 176.000 postes entre les troisièmes trimestres des trois années pré-pandémie.

Enfin, le secteur des BTP a créé 92.000 postes d’emploi, contre une création de 1.000 postes au cours de la même période de l’année dernière et une création annuelle moyenne de 4.000 postes entre les troisièmes trimestres des trois années précédant la pandémie.