Hautes fonctions : première nomination du nouveau gouvernement

Il s’agit de Abdellah Ben Mansour qui a été nommé directeur de la Direction de la stratégie et de la coopération du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (Département de la pêche maritime), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.