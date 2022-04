Hausse du taux d’électrification rurale à fin 2021

Dans le cadre du Programme d’Electrification Rurale Global (PERG), un total de 10 705 villages ont été connectés au réseau d’électricité, soit 334 445 logements, a précisé la ministre Leila Benali dans un exposé présenté devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants.

Selon les chiffres révélés par Mme Benali, la capacité électrique installée est passée ainsi de 6 127 mégawatts en 2009 à 10 743 mégawatts à la fin de 2021.

La ministre a indiqué que 52 projets d’énergies renouvelables sont en cours d’exploitation avec une capacité totale de plus de 4 gigawatts, et 59 autres projets sont en cours de développement ou de mise en œuvre avec une capacité d’environ 5,4 gigawatts.

D’autre part, elle a précisé que 8 777 km supplémentaires de lignes de transmission électrique ont été achevés pour un coût total de 29,13 milliards de dirhams, portant la longueur totale à fin 2021 à 28 352 kilomètres.

En ce qui concerne la distribution d’électricité, de nombreuses infrastructures ont été achevées, dont 50 833 kilomètres de lignes à moyenne tension, 156 689 kilomètres de lignes à basse tension et 27 008 centres de transmission.

Afin d’accélérer le lancement et la mise en œuvre de certains projets et programmes prioritaires dans les secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables, le ministère a pris une série de mesures, notamment la mise à disposition aux zones industrielles d’une énergie électrique compétitive d’origine renouvelable. Dans ce cadre, le ministère a autorisé un premier projet d’une capacité de 50 mégawatts visant à alimenter la zone industrielle de Kénitra en énergie électrique.

Outre les projets sous licence pour les zones industrielles prioritaires, le ministère a doté les usines de dessalement d’eau programmées d’unités de production d’énergie renouvelable. Le premier projet dans la région de Dakhla, d’une capacité de 40 mégawatts, a été autorisé et les travaux sont en cours pour l’usine de Casablanca.

Le ministère œuvre également avec les acteurs concernés pour accélérer la mise en œuvre du projet de la centrale solaire « Noor Midelt », d’une capacité initiale comprise entre 400 et 800 mégawatts. Par ailleurs, le ministère a annoncé les résultats des appels d’offres pour la mise en œuvre de projets solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 400 mégawatts.

Parmi les mesures prises, figure aussi le lancement des préparatifs pour deux programmes de réhabilitation énergétique dans les établissements d’enseignement et les locaux du ministère de la Justice, ainsi que le développement d’un système d’évaluation, de suivi et de vérification de l’efficacité énergétique.