Hausse de plus de 18% de la charge de compensation à fin mai

La charge de compensation s’est accrue de 18,1% pour atteindre 7,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2021, enregistrant un taux de réalisation de 56,3%, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution est consécutive, notamment, à l’appréciation du cours moyen du gaz butane, explique la Direction dans sa dernière note de conjoncture.

Par ailleurs, les dépenses ordinaires ont été exécutées, à fin mai 2021, à hauteur de 41,8% pour se situer à 103,1 MMDH enregistrant un léger accroissement de 0,7% par rapport à fin mai 2020.

Cette évolution recouvre, particulièrement, une hausse des dépenses de personnel et de la charge de compensation, atténuée par le repli de celles des autres biens et services et des charges en intérêts de la dette intérieure.

Pour leur part, les dépenses de biens et services se sont concrétisées à hauteur de 41,4% pour atteindre 85,2 milliards de dirhams, enregistrant une quasi-stagnation (-0,1%) par rapport à fin mai 2020.