Guide. Ce qui se cache derrière votre assurance emprunteur…

Quand on souscrit à un crédit immobilier, on se concentre le plus souvent sur le taux d’intérêt, mais rarement sur l’assurance adossée à ce prêt, son coût et ses modalités.

Pourquoi faut-il souscrire à une assurance crédit ? Quand est-elle activée ? Comment est défini le montant de la prime ? L’assuré peut-il souscrire à une assurance auprès d’une autre compagnie ? En cas de rachat de crédit, que faire ?

Pour plus de détails consulter les pages 32-33 du journal La Vie éco du 21 Février 2020, dans sa version papier, disponible EN KIOSQUE.

Voici la UNE de Votre journal de cette semaine :