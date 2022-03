Greenback Maroc : Bank Al-Maghrib et la Banque Mondiale lancent le concept City-Tour

Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque Mondiale (BM) ont annoncé, mardi, le lancement du concept City-Tour, une formation-action innovante pour améliorer l’accès aux services financiers, indique un communiqué conjoint de BAM et de la BM.

City-Tour vise principalement les femmes, les jeunes et les micro-entrepreneurs dans l’urbain, le périurbain et le péri-rural.

Cette expérience permet aux participants de comprendre les différentes options possibles d’envoi et de réception de fonds, y compris leurs caractéristiques (conditions d’accès, délai d’exécution, etc.), de connaître les différentes composantes de la tarification de ces options, ainsi que de gagner en confiance pour choisir l’option la plus adaptée à leurs besoins.

Entre octobre et novembre 2021, des expériences pilotes de City-Tour ont été menées avec succès, à Casablanca et Settat, avec le soutien de la Fondation Marocaine pour l’Education Financière au profit d’une quarantaine de participants.

Le retour des participants des premiers City-Tours a montré que cette initiative a permis aux bénéficiaires de mieux comparer les options disponibles pour envoyer ou recevoir un transfert d’argent et de choisir le service financier le plus pertinent compte tenu de leurs besoins.

Grâce à cette expérience, les participants et notamment les femmes disent se sentir plus à l’aise et plus autonomes dans les agences financières.