« Green Start-up » : le CAM renforce son engagement auprès des jeunes

Cet événement, organisé les 26 et 27 mai à Rabat, s’inscrit dans le cadre du programme d’appui des start-up marocaines vertes portées par des jeunes dans les zones rurales et de montagne, mené conjointement par la coopération allemande GIZ, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et le Crédit Agricole du Maroc, indique un communiqué du CAM.

Le concours a connu la soumission de plus de 200 candidatures, parmi lesquelles 20 projets ont été retenus, a indiqué le CAM, précisant que ces projets qui s’articulent autour des filières de l’écotourisme et des métiers des espaces naturels, de la valorisation des ressources naturelles et produits de terroir ainsi que de la pisciculture, sont situés dans les 4 régions suivantes : Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra. Durant les deux jours de l’événement, les 20 finalistes ont bénéficié d’une série d’ateliers de renforcement de capacités. Parmi ces 20 finalistes qui ont défendu leur projet en plénière devant le jury, 10 lauréats ont été retenus après délibération. Ils seront accompagnés par le CAM en termes de renforcement de capacités techniques et entrepreneuriales pour leur permettre d’accéder à des financements appropriés et de développer leurs projets.

A travers ce projet, le CAM ainsi que ses partenaires contribuent à l’émergence de projets innovants et à la création d’emplois verts en zone de montagne, en ligne avec la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » visant à rendre le secteur forestier plus inclusif et créateur de richesse, conclut le communiqué.