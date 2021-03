Grande distribution : Marjane Holding étend son réseau

Cette inauguration porte à 51 le nombre de magasins Marjane Market lancés par la Holding depuis la création du concept en 2018. Présent dans 21 villes sur le territoire, Marjane Market compte à ce jour près de 2 000 salariés, selon un communiqué diffusé mardi.

Avec ce nouveau Marjane Market, d’un investissement de 20 millions de dirhams, et qui a permis la création de 70 emplois directs et indirects, Marjane Holding renforce son engagement en faveur d’une vie de quartier plus simple et confortable, proposant toutes les commodités dont les résidents ont besoin.

A l’écoute des habitants, Marjane Holding offre en effet avec Marjane Market une expérience d’achat inédite qui comprend de nouveaux rayons et services, ainsi qu’un agencement entièrement repensé pour s’adapter aux attentes et besoins de chaque famille, poursuit la même source.

Selon le spécialiste de la grande distribution, « la nouvelle expérience du Marjane Market de Dar Bouazza El Menzeh apporte une offre traiteur riche en qualité et en variété, un marché chaleureux, un espace terroir proposant des produits de coopératives issues de l’économie solidaire et une nouvelle allée consacrée aux produits bios et bien-être ».

Par ailleurs, poursuit la même source, « Ce nouveau magasin élargit sa gamme de pains spéciaux ainsi que sa gamme pâtisserie et propose même un espace de glaces artisanales. Un food court sera bientôt ouvert à l’étage offrant de nouvelles expériences culinaires à Dar Bouazza ».