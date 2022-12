Grande distribution : Marjane élu Service Client de l’année

La chaîne de grande distribution Marjane vient d’être distinguée à nouveau. L’enseigne a ainsi été élue « Service Client de l’Année Maroc 2023 ». Cela s’est passé à l’occasion de la 6éme édition de l’Élection du Service Client de l’Année au Maroc.

Il s’agit d’un événement organisé chaque année par l’entreprise BSCM (Baromètre Service Client Maroc) et réalisés par Approche Client, Inspire Research et des tests clients mystères. Une distinction qui permet d’ancrer la culture du service client au sein des entreprises marocaines et de récompenser les plus performantes sur la base des résultats des tests* menés sur une durée de 12 semaines (avant-vente, vente et après-vente), précise l’enseigne de distribution dans un communiqué.

«Je suis très honoré et ravi de l’obtention de ce label qui récompense les efforts fournis au quotidien par l’ensemble des 7000 collaborateurs de Marjane pour offrir à nos clients la meilleure expérience de shopping que ce soit dans nos 41 hypermarchés ou via le canal digital. », a notamment réagi Mhamed Chlyeh, DG délégué de Marjane.