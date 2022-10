Grand-messe internationale de l’investissement touristique à Agadir

L’Africa Hospitality Investment Forum (AHIF) est de retour au Maroc. Après deux éditions précédentes à Casablanca et Marrakech, c’est à Agadir que se tiendra l’édition 2022 de l’Africa Hospitality Investment Forum du 2 au 4 novembre, à l’Hôtel Fairmont Taghazout Bay. Ce sera sous le thème de ‘’ Inspiring Hospitality Developement Across Africa’’. Organisée en étroite collaboration avec la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), la rencontre rassemblera plus de 300 éminents acteurs de l’industrie touristique Africaine et internationale. Sont attendus également des investisseurs de renoms et chefs de fils des chaines hôtelières des plus prestigieuses tels que Hilton, Mariott, IHG Hotels & Resorts, Louvre Hotels Group, Radisson Hôtel Group, Tikida Resort, V Holding, et bien d’autres’’, indiquent les organisateurs. Le meeting sera l’occasion pour la SMIT de présenter les opportunités d’affaires touristique au niveau des régions du Sud du Royaume et la diversification de l’offre touristique de la destination Maroc. Et ce, pour susciter l’intérêt des investisseurs et opérateurs touristiques nationaux et étrangers. Il s’agit aussi de positionner le Maroc, et plus particulièrement la Région de Souss Massa au centre de la conversation touristique mondiale, indique les responsables de la SMIT. L’ouverture officielle de cette conférence aura lieu le mercredi 2 novembre au Fairmont Taghazout. Ce sera en présence notamment de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme et de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques Publiques. Etalé sur trois jours, l’AHIF sera organisé sous forme de panels et de conférences autour des thématiques clés de l’investissement touristique avec un focus sur les perspectives économiques mondiales. Une projection sur l’Afrique, le potentiel hôtelier et touristique africain, les nouvelles perspectives pour le développement des destinations seront aussi au cœur du débat. Les bonnes pratiques pour le développement financier et les modes de gestion pour une meilleure exploitation, la durabilité dans l’hôtellerie ainsi que l’essor de l’éco-tourisme sont aussi au menu du meeting.