Generation Green : Crédit Agricole Maroc propose des produits innovants pour jeunes

C’est une nouvelle gamme de produits innovants baptisés « CAM – Génération Green » qui combine incitations de l’Etat et crédit bancaire. Cette gamme propose dans un premier temps deux produits spécifiques, indique un communiqué du GCAM. Il s’agit de « CAM – Génération Green Jeunes », destiné aux jeunes agriculteurs ainsi qu’à la jeune entreprise rurale de services à l’agriculture. Le deuxième produit est désigné par: « CAM – Génération Green Melkisation ». Il est destiné, lui, aux ayants-droit des terres collectives à titre individuel (personnes physiques) ou en groupement.

En effet, souligne-t-on auprès de l’institution bancaire, la stratégie Generation Green met l’accent sur la promotion de l’entreprenariat des jeunes dans le monde rural eu égard à son fort potentiel en termes de création d’emplois. Ce qui nécessite la mise en œuvre d’un dispositif intégré alliant un accompagnement financier à une dimension conseil, tout en intégrant l’ensemble des filières et chaînes de valeurs agricoles. Rôle que le Crédit Agricole du Maroc a toujours rempli avec constance et exemplarité dans le cadre de son engagement citoyen en faveur du monde agricole, affirme la banque publique.

Par ailleurs, les terres collectives concernent environ 4 600 collectivités ethniques (Soulaliyate) et s’étendent sur près de 15 millions d’hectares. Elles revêtent une grande importance dans la vie sociale et économique du pays, mais, du fait notamment de leur statut foncier, leur potentiel agricole n’est que partiellement valorisé. A ce titre, la Melkisation des terres collectives constitue une véritable opportunité pour générer de nouveaux investissements modernes et plus rentables, notamment par les jeunes ayant-droits appelés à se regrouper dans des organisations professionnelles agricoles d’une nouvelle génération.