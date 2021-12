« Génération Green 2020-2030 » prévoit la création de 600 coopératives dans la région Fès-Meknès

La nouvelle stratégie sectorielle qui ambitionne la promotion, à travers le Royaume, d’une nouvelle génération d’organisations agricoles, fixe comme objectif au niveau de la région de Fès-Meknès l’adhésion de 4.000 agriculteurs à des projets d’agrégation.

A l’horizon 2030, elle veut faire accéder 35.000 ménages à la classe moyenne à l’échelle de la région, avec une stabilisation de 49.000 ménages au niveau de cette classe à travers notamment la généralisation de la couverture sociale au profit des agriculteurs et des salariés, l’objectif étant de couvrir 530.000 ha. Cet objectif sera également atteint à travers l’amélioration de l’entrepreneuriat dans le monde rural au profit des jeunes et l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles. Le programme prévoit la mise en place de 1.700 entreprises avec la création de 17.000 emplois au profit des jeunes.

Lancée en février 2020, la stratégie boucle sa 1ère année de mise en œuvre en accordant une grande importance à la valorisation de l’élément humain, en particulier les jeunes du monde rural. Cette nouvelle vision devrait permettre au secteur agricole de doubler son PIB pour atteindre, à terme, 200 à 250 MMDH. Pour sa part, la valeur des exportations devra atteindre 50 à 60 MMDH/an.

L’agriculture constitue un véritable levier économique pour la région avec une contribution de 21,1 pc au PIB régional. Elle est classée au 2ème rang en termes de contribution au PIB agricole national. Ces performances sont atteintes grâce notamment à la diversité du climat et du milieu naturel, la fertilité des sols, ainsi que la disponibilité des ressources hydriques souterraines et superficielles importantes. Ces potentialités confèrent à la région un cadre approprié à l’investissement et favorisent une diversité des filières de production agricole.

Fès-Meknès est devenue le 3ème bassin de production au niveau national, avec une superficie agricole utile de l’ordre de 1,3 million ha, dont 15 pc irriguée et une dynamique agro-industrielle importante autour de filières agricoles, comme le lait, l’olivier et les céréales.