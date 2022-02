Généralisation de l’AMO : c’est le tour des artistes indépendants

Ainsi, le Conseil entamera ses travaux par l’examen d’un projet de loi relatif aux obligations sécurisées, indique lundi un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera également quatre projets de décrets, dont le premier porte prorogation de la durée d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, tandis que le deuxième complète l’annexe du décret portant application de la loi sur le régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Le troisième projet de décret porte application des lois précitées au profit des artistes indépendants, alors que le quatrième porte application du décret-loi relatif à la mise en place des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et leurs employés déclarés, ainsi que certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées assurées auprès de la CNSS, touchés par les répercussion de l’épidémie de Covid-19, en ce qui concerne le secteur du tourisme.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions. A la suite du Conseil, le gouvernement tiendra une réunion spéciale pour étudier certaines propositions de lois.