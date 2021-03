Fruits et légumes frais: les exportations enregistrent de « bonnes performances »

Le secteur des exportations des fruits et légumes frais enregistre de bonnes performances durant la campagne agricole 2020-2021, a assuré, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Ainsi, le volume des exportations des agrumes durant cette campagne, du 1er septembre 2020 au 21 mars 2021, a enregistré une croissance de l’ordre de 9% par rapport à la même période de la saison 2019-2020, précise-t-on dans un communiqué sanctionnant les travaux d’une réunion de suivi tenue par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts avec les hauts responsables centraux et régionaux sur l’état d’avancement de la campagne agricole actuelle.

« Si on ne prend pas en compte le volume de la Maroc Late, exporté en hors saison durant la campagne précédente, le taux de croissance des exportations des agrumes durant cette campagne sera de l’ordre de 16%, selon les données arrêtées au 21 mars pour les deux campagnes », explique la même source. Par ailleurs, durant cette campagne, les exportations des produits maraîchers ont enregistré au 21 mars courant, une hausse en volume de l’ordre de 3% en comparaison avec la même période de la campagne précédente.

(Avec MAP)