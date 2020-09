Forum MEDays : Ce sera pour l’année prochaine, l’édition 2020 annulée

Cette décision intervient en raison du contexte sanitaire national et international lié à la pandémie de Covid-19 et des restrictions légitimes et nécessaires appliquées au Maroc en matière de déplacements internationaux et d’organisation évènements, aujourd’hui limités à 20 personnes au maximum, a expliqué l’institut dans un communiqué.

L’Institut indique avoir engagé, dès le début de cette pandémie, une réflexion autour de la pertinence de reporter ou d’organiser virtuellement les MEDays 2020, ajoutant qu' »au vu des différents benchmarks internationaux et afin d’éviter de dénaturer les spécificités de ce Forum, qui est une plateforme de référence sur le plan continental à travers les échanges de haut niveau, la concertation et le networking qu’elle propose, l’Institut Amadeus a conclu qu’aucune de ces deux options ne serait opportune ».

« L’Institut Amadeus privilégie, dès à présent, la préparation de la prochaine édition des MEDays, programmée à Tanger en novembre 2021 », fait savoir la même source. Elle ajoute qu’afin de maintenir le positionnement de la « marque » MEDays au cœur de l’agenda des grandes conférences internationales, l’Institut Amadeus organisera en visioconférence, du 10 au 17 novembre prochain, des Websessions, à raison de deux panels par jour pendant six jours (sauf les 14 et 15 novembre), intitulées « MEDays Talks », qui regrouperont des décideurs internationaux de haut niveau autour des thématiques traditionnelles du Forum MEDays, mises en perspective avec les défis posés par la pandémie et par la récession économique qui en découle.

Enfin, compte tenu de la particularité de cette année, l’Institut Amadeus « poursuit sa réflexion autour de l’opportunité de maintenir le Grand Prix MEDays 2020, tout en identifiant, le cas échéant, les modalités adéquates et appropriées de remise de cette prestigieuse distinction à son lauréat éventuel ».

A rappeler qu’en novembre 2019, la 12eme édition du Forum MEDays, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, avait réuni à Tanger plus de 5000 participants venus de 94 pays, dont deux Chefs d’État, deux Chefs de Gouvernement, plusieurs ministres et de nombreuses personnalités étrangères de premier plan.

Le Grand Prix MEDays 2019 avait été remis à cette occasion au Président de la République du Sénégal, Macky Sall.

(Avec MAP)