Forum maroco-belge sur l’investissement : La 2è édition début 2021

Cette décision a été prise lors d’entretiens mardi à Rabat entre la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, et l’ambassadeur de la Belgique à Rabat, Marc Trenteseau, indique le ministère délégué dans un communiqué, faisant savoir qu’il a également été décidé, à cette occasion, de promouvoir l’investissement des entrepreneurs marocains résidant en Belgique dans la perspective de la mise en place d’un système d’investissement durable à leur profit entre les deux pays et ce, à travers des programmes pragmatiques basés sur l’encouragement et l’accompagnement de porteurs de 40 projets.

Les deux parties ont également convenu de lancer, fin octobre à partir d’Oujda, un nouveau projet destiné à encourager les Marocains résidant à l’étranger dans le cadre de la dynamique économique régionale et locale et qui concerne trois régions marocaines, dans le cadre de l’exécution du projet d’appui à la mise en œuvre des programmes stratégiques du ministère au niveau régional, financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’Agence belge de développement (ENABEL), selon la même source.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre des consultations permanentes sur les question liées à la mise en œuvre des programmes de coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne le développement des partenariats et de la coopération en matière de mobilisation des compétences et d’attraction des investissements des Marocains résidant en Belgique, ainsi que l’amélioration de leurs conditions sociales et économiques, poursuit le communiqué.

Intervenant à cette occasion,Nezha El Ouafi a salué les réalisations des Marocains résidant en Belgique ainsi que leur contribution effective au processus de développement socio-économique que connaît le Royaume, ajoutant que le programme de mobilisation des compétences représente un des volets stratégiques pour le ministère car il vise à promouvoir l’investissement ainsi que le transfert d’expertise et de connaissances auprès des Marocains résidant à l’étranger (MRE), à la lumière de la mise en œuvre des projets structurants initiés par SM le Roi Mohammed VI dans le but de réaliser le décollage de la dynamique du développement et l’accélération des grandes réformes institutionnelles, à même de faire face aux répercussions de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Elle s’est également félicitée du niveau du partenariat constructif entre les deux pays concernant tous les domaines liés aux Marocains résidant à l’étranger.

Pour sa part, Marc Trenteseau a salué les réalisation du Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, notamment dans le domaine de la politique d’immigration et d’asile basée sur le respect des droits des migrants, ainsi que le niveau de coopération en terme d’accompagnement des Marocains résidant en Belgique et le rôle pionnier du Royaume au niveau africain à tous les niveaux.

Le diplomate belge a en outre réaffirmé l’engagement de son pays et son plein soutien à la mise en œuvre de tous les programmes de coopération accompli dans le cadre d’un partenariat optimal en coordination avec toutes les parties prenantes nationales et internationales, compte tenu de l’importance de cette question aux niveaux régional et local.

(Avec MAP)