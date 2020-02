Forum des Panafricaines : Le rôle des médias face à l’urgence climatique en Afrique

Le Forum « Les Panafricaines » tiendra sa troisième édition à Casablanca les 6 et 7 mars 2020 avec pour thème : « Urgence Climatique, les médias acteurs du changement », et réunira 300 journalistes issues des 54 pays du Continent.

Après une seconde édition qui avait réuni les 26 et 27 octobre 2018 à Casablanca plus de 200 journalistes africaines autour du traitement médiatique des questions migratoires, le réseau « Les Panafricaines » a choisi de mettre au cœur de ses actions en 2020 la question du climat, et ses lourdes conséquences sur un continent qui ne produit pourtant que 4 % des émissions mondiales de gaz à effets de serre.

Dans le cadre de la préparation du troisième Forum, le Comité des Panafricaines a organisé, mardi 18 Février 2020 à Casablanca, une conférence de presse qui a permis de présenter les grandes lignes de cette nouvelle édition.

S’exprimant en ouverture de cette conférence de presse, Salim Cheikh, Directeur Général de 2M, a rappelé que cette initiative se positionne à l’intersection des trois vocations stratégiques de 2M, qui sont le rayonnement du Maroc et du continent, la mise en valeur des femmes et la protection de l’environnement. Salim Cheikh a tenu à souligner que : « les Panafricaines étaient aujourd’hui de véritable actrices du changement ». Le directeur général de 2M a également annoncé le lancement prochain du site officiel du réseau des femmes journalistes d’Afrique Panafricaines.com. Cette plateforme sera la vitrine des actions menées par les Panafricaines.

De son côté, Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M, et membre du comité permanent des « Panafricaines », est revenue sur les actions réalisées depuis la dernière édition, rappelant que « l’ensemble des actions menées par « Les Panafricaines » traduit l’engagement de 2M pour faire de la femme un vecteur de changement et la placer au cœur des politiques de développement du continent. »

Fathia Elaouni, Présidente du Comité Permanent des « Panafricaines » et Rédactrice en Chef Radio 2M, a présenté la thématique choisie par les « Panafricaines » cette année, celle de l’urgence climatique. Elle a rappelé le rôle majeur des médias pour informer, sensibiliser, l’opinion publique et accompagner les sociétés africaines sur le chemin de l’adaptation. Citant des rapports d’experts : « il n’est pas trop tard pour l’Afrique, a-t-elle dit, avec une bonne gouvernance nous pouvons encore changer le cours des choses. »

Comme chaque année, le Forum des Panafricaines s’articule autour de deux actions phare : tout d’abord l’organisation d’un grand débat, qui se tiendra cette année sous le thème « Initiatives et engagements africains pour s’adapter aux changements climatiques ».

Modéré par Réda Benjelloun, Directeur des Magazines d’Information et du Documentaire, il connaitra notamment la participation de Mohamed Benyahia (Maroc), Secrétaire Général du département de l’Environnement auprès du Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, d’Arona Diedhou (Sénégal), Directeur de Recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement, auteur principal du rapport spécial du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sur les incidences du réchauffement climatique, et d’Ana Lê Rocha (Tanzanie), Directrice Exécutive de l’Organisation « Nipe Fagio », qui mène des actions auprès du secteur privé et public pour la promotion du développement durable.