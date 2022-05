Intervenant à la cérémonie inaugurale de ce forum, qui se tient jusqu’au 25 mai, M. Azoulay a indiqué qu’il s’agit d’un modèle de business totalement inédit qu’Israël a décidé de proposer au Maroc. Et de noter que c’est d’abord un exercice pédagogique permettant d’appréhender la juste mesure de l’innovation dans la dynamique de développement.

« Le succès du modèle israélien en matière de technologie et d’innovation n’aura de sens pour nous que si l’on en tire des enseignements à même de nous permettre d’exister pleinement dans ce monde qui fait face à de multiples mutations et transformations qui s’opèrent sous nos yeux », a fait valoir M. Azoulay.

Parallèlement, le Conseiller de SM le Roi a souligné que les partenariats entre le Maroc et Israël, et les innovations qui en émanent, « vont nous aider à faire en sorte qu’au Moyen-Orient, israéliens et palestiniens retrouvent la voie de la sérénité, de la coexistence et du partage ».

Il a appelé à ne jamais perdre de vue notre héritage, à la fois moral, politique, historique et la responsabilité de garder le cap sur les objectifs, les valeurs de dignité partagée, de liberté, de souveraineté et de justice.

Le Maroc, a poursuivi M. Azoulay, fait partie de ces rares pays qui considèrent que leur propre dignité n’est complète que lorsqu’elle est partagée avec les partenaires ou ceux qui sont du même univers, ajoutant que les valeurs de paix et de stabilité prônées par le Royaume font le consensus entre les responsables et tous les citoyens marocains.

Faisant part de son optimisme indéfectible quant au développement du Maroc, M. Azoulay s’est dit convaincu que lorsque demain « mes enfants et mes petits enfants parleront du Maroc, ce sera un pays qui jouera dans la cour des grands » grâce à ses partenariats qui lui donnent l’opportunité de pénétrer l’univers de l’excellence et de la performance.

Initié conjointement par Start-Up Nation Central et Consensus Public Relations, ce Forum se veut un événement unique réunissant les leaders marocains et israéliens, des secteurs privés et publics, autour du thème de l’innovation technologique dans les domaines de l’agro-alimentaire, l’eau, la logistique, l’énergie et le développement durable.