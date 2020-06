FORSE, la Fédération des Organisateurs de Salons et Evénements voit le jour

Impactés par la crise du covid-19, les organisateurs de salons professionnels et événements viennent de lancer leur fédération, lors d’une AG tenue le 19 juin dernier à Casablanca, dans le cadre de l’évolution de GROUPOS (Groupement Professionnel des Organisateurs de Salons), organisation professionnelle créée, depuis 6 ans.

Dénommée FORSE, cette nouvelle structure compte dans son tour de table, des experts et professionnels en la matière : Organisateurs en nom propre, organisateurs délégués, prestataires de services, agences de voyages, hôteliers et restaurateurs, transport aérien et terrestre…

Le Bureau exécutif de cette alliance est composé de :

Kamal ESSOULAMI : Président (Directeur Général de RAHAL EVENT)

Mme Bouchra KADRI : Vice-présidente (Présidente de BOGAR INVEST)

Mohcine BERRADA : Vice-président (Président de GROUPOS)

Adil KARIM : Secrétaire Général (Directeur Général de Reed Exhibitions Morocco)

Amine DOUIRI : Vice-secrétaire Général (Directeur Général de KIAM)

Imad BENJELLOUN : Trésorier (Directeur Général d’Atelier VITA)

Mehdi LAMRANI : Vice-trésorier (Directeur Général de Via EXPO).

Selon un communiqué de ce bureau exécutif, « FORSE se dit prête à accompagner la relance économique en mettant à contribution toute la panoplie des salons et évènements de ses membres et à étudier toute forme de collaboration avec toute organisation professionnelle en vue de mutualiser les efforts sur les volets génériques. La Fédération se considère néanmoins l’interlocuteur unique sur les aspects spécifiques d’organisation de salons et d’événements professionnels. »