« Forsa » : 160 000 dossiers déjà traités

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire a annoncé, lundi, qu’après l’engouement important qu’a connu le programme « Forsa », les principaux jalons ont été atteints.

L’ensemble des 160.000 participations reçues ont été traitées par le Centre des Relations Client FORSA et un accompagnement est en train d’être réalisé sur les dossiers incomplets afin de les intégrer rapidement au programme, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Dans ce sens, le programme a amorcé la majorité de ses étapes phares, la dernière en date étant la généralisation des commissions de sélection régionales à l’ensemble des régions du Maroc.

Pour rappel, ces commissions sont la dernière étape avant d’intégrer effectivement le programme à travers, dans un premier temps, la formation e-learning sur la plateforme « Forsa Academy », qui permet d’initier les porteurs de projet retenus à différents aspects de l’entreprenariat.

Le programme atteindra sa vitesse de croisière la semaine du 27 juin, à travers la tenue de plusieurs commissions régionales de sélection qui traiteront un total d’environ 2.000 dossiers par semaine, indique le ministère.

Parallèlement à ces commissions, la phase des entretiens individuels, permettant aux porteurs de projets de défendre leur idée devant des experts, connaitra à son tour une accélération de cadence, selon la même source.

Actuellement, plus de 1.500 entretiens ont été réalisés et environ 4.600 entretiens sont en cours de programmation, conclut le communiqué.