La convention signée entre les deux parties encadre le processus d’adhésion de plus de 1.200 établissements de la formation professionnelle privée aux prestations sociales et financières fournies aux adhérents de la Fondation. Concrètement, elle va bénéficier notamment à plus de 4400 formateurs permanents.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal 2018-2028 de la fondation, présenté au Souverain, le 17 septembre 2018, et qui vise à répondre aux attentes renouvelées de la famille de l’éducation et de la formation et à contribuer à mettre en place les conditions nécessaires pour permettre aux acteurs du champ éducatif d’avoir une couverture sociale efficace.

Dans le cadre de cette vision, un aménagement légal a été apporté aux statuts de la Fondation lui permet d’élargir l’accès à ses prestations au secteur privé de l’enseignement et de la formation.

Par ailleurs, selon le ministre de tutelle, le secteur de la formation professionnelle privée jouit d’un statut de partenaire de l’Etat en matière de développement des compétences et le rôle du ministère est d’accompagner ce secteur pour une meilleure qualité de ses prestations.