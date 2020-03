Fonds spécial Covid-19 : SOMAGEC apporte une contribution de plus de 5MDH

Il s’agit d’une participation de 5 MDH et d’un apport de 1% de tout le chiffre d’affaire publique et privé qui sera perçu durant la période définie par l’Etat pour l’éradication du Coronavirus Covid-19. De leurs côtés, le personnel et cadres de la SOMAGEC vont participer à ce fonds avec un montant équivalent à un mois de salaire.

Cette initiative fait suite à la décision de S.M Mohammed VI pour l’ouverture d’un fonds spécial consacré à la gestion de la pandémie Coronavirus (COVID 19), annonce l’entreprise dans un communique rendu public ce vendredi.

En tant qu’entreprise citoyenne, « SOMAGEC restera aussi engagée et mobilisée pour la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection contre cette pandémie telle qu’elles sont arrêtées par les instances gouvernementales de notre pays », affirme le communiqué.