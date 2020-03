Fonds spécial Covid-19 : l’AOS du SGG annonce une contribution de 1 MDH

Par ailleurs, eu de manière volontaire, le directeur, le directeur général, les directeurs, les chefs de services et l’ensemble des fonctionnaires membres de l’Instance des conseillers juridiques des administrations auprès du Secrétariat général du gouvernement ainsi que les autres hauts fonctionnaires et les membres du cabinet du SGG ont décidé, de leur part, de faire don d’un parti de leur salaire à ce fonds spécial.

Cette initiative, symbolique et spontanée, affirme un communiqué du SGG, reflète l’engagement du personnel de ce département pour soutenir les efforts déployés par notre pays, à l’instar des différentes composantes de la société. Elle traduit également leur engagement et leur mobilisation aux côtés de toutes les citoyennes et tous les citoyens, pour combattre cette pandémie et surmonter ses effets, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.