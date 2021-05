Fonds d’équipement communal : Hausse de 10% du produit net bancaire

Néanmoins, le FEC anticipe, au titre de 2021, un niveau de PNB du même ordre que celui enregistré en 2020, « résultant de la baisse des taux appliqués aux collectivités territoriales ainsi que d’une activité de moindre intensité que celle qui a prévalu avant le contexte pandémique », indique le Fonds dans un communiqué sur ses indicateurs financiers au titre du 1er trimestre 2021.

L’endettement financier de la Banque a atteint, quant à lui, 21,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, constitué principalement d’emprunt obligataires et d’emprunts financiers intérieurs qui représentent une part de plus de 70%.

En ce qui concerne les engagements de prêts contractualisés, ils ont atteint au titre du premier trimestre 794 MDH, dont plus de 81% ont été accordés aux Conseils préfectoraux et provinciaux et aux Conseils régionaux, respectivement à hauteur de 51% et 30%.

Ces financements, précise le FEC, ont principalement concerné la réalisation de projets d’infrastructures routières, notamment dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) en milieu rural ainsi que de projets visant le renforcement des infrastructures sportives en milieux péri-urbain et rural.

De leur côté, les décaissements de prêts ont atteint 774 MDH au titre du T1-2021, en légère hausse de 2% par rapport au T1 2020, relève le FEC qui souligne que le niveau d’activité de prêts au cours du T1 a permis à la Banque d’enregistrer une progression de 8% des créances sur la clientèle qui s’élèvent à plus de 25 MMDH, soit une augmentation de près de 2 MMDH en glissement annuel.