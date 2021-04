Fondation Lydec : Plus de 5 ans d’engagement sociétal

« Pour ses 5 années d’existence, la Fondation Lydec, en partenariat avec le tissu associatif et les acteurs de la société civile a mené des actions concrètes pour ses trois axes d’intervention : la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement durable, la solidarité de proximité, l’engagement sociétal des collaborateurs de Lydec. La crise sanitaire actuelle a par ailleurs montré que notre engagement solidaire était plus que jamais nécessaire, notamment pour aider les personnes les plus vulnérables », indique Abdellah Talib, Vice-président de la Fondation Lydec et Directeur Développement Durable, Communication et Innovation de Lydec

Ainsi, la Fondation, en partenariat avec l’association ESPOD (Espace point de départ), a contribué à la formation de plus de 160 femmes, de l’ancienne médina de Casablanca, dans les domaines de la cuisine, la pâtisserie et la couture ainsi que l’auto-entreprenariat, dans le cadre des programmes « CoopCréatives » et « Ydi fi ydek ».

La fondation a également créé des classes d’enseignement préscolaire, en partenariat avec la Fondation Zakoura, la Fondation MJID et l’association ESPOD. C’est ainsi que près de 1.400 enfants, issus du milieu péri-urbain du Grand Casablanca, ont pu accéder à l’enseignement préscolaire grâce à la création de plus de 20 classes et ce sont plus de 600 familles qui ont été accompagnées dans l’éducation de leurs enfants.

Par ailleurs et durant la période 2015-2019, la Fondation a conclu deux partenariats permettant de renforcer l’engagement sociétal des collaborateurs du gestionnaire délégué de la distribution de l’eau et de l’électricité (actions de bénévolat). Il s’agit du partenariat avec l’association Aquassistance Maroc visant à apporter l’accès à l’eau, l’électricité et l’éclairage public aux habitants des zones enclavées du Maroc. Ce partenariat a aussi pour objectif l’aménagement des installations sanitaires au niveau des écoles et le renforcement des interventions dans les domaines du solaire et de l’efficacité énergétique. Dans ce cadre, les collaborateurs engagés de Lydec ont pu contribuer à la réalisation de plus de 20 projets profitant à plus de 3.500 familles situées dans des zones reculées au Maroc.

Un autre partenariat est conclu avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant pour l’accompagnement des étudiants méritants issus des quartiers défavorisés du Grand Casablanca. Cet accompagnement concerne la période des études post-bac, à travers l’attribution de bourses et d’un tutorat professionnel. C’est ainsi que 28 étudiants ont pu bénéficier de bourses et d’un mentorat assuré par des collaborateurs de Lydec.

En parallèle, la Fondation déploie son propre programme « Imtiaz » en faveur de l’éducation des jeunes, en offrant des bourses de mérite et du mentorat à des élèves de lycée brillants et issus de foyers modestes du Grand Casablanca.

Lancée en janvier 2015, la Fondation a multiplié les actions concrètes et à fort impact social, sociétal et environnemental, et ce, en partenariat avec des associations de référence. Sa mission est de coconstruire des projets ambitieux avec des acteurs de référence dans les domaines de la préservation de l’environnement et de la solidarité de proximité, mais aussi de promouvoir l’engagement sociétal des collaborateurs de Lydec. En effet, la Fondation contribue à l’insertion économique et sociale de populations vulnérables, en accompagnant des projets de développement local et de solidarité de proximité sur le Grand Casablanca et en facilitant l’accès à l’éducation et à la formation au profit des femmes et des plus jeunes.

La Fondation mise également sur la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement durable. Grâce à l’expertise des collaborateurs de Lydec, la fondation se mobilise aux côtés des associations pour concrétiser des projets qui contribuent positivement et significativement au développement durable du territoire.