Fipar Holding va acquérir près de 15% de CMGP groupe

Fipar-Holding détiendra ainsi une participation minoritaire de 14,8% dans le capital de CMGP Group, lit-on dans un communiqué.

Par son investissement, elle vise à accompagner le développement du secteur agricole au Maroc, employant 40 % de la main-d’œuvre marocaine et représentant 15 % du PIB, et notamment la mise en œuvre du Plan « Génération Green 2020-2030 » qui aspire à doubler l’efficacité hydrique de l’agriculture marocaine, et le développement de l’usage des fertilisants et produits phytosanitaires, contribuant à l’amélioration des rendements agricoles et à la croissance de la valeur ajoutée agricole dans l’économie marocaine.

Pour Khalid Ziane, Directeur Général de Fipar-Holding « Cette croissance soutiendra à terme le développement du secteur agricole au Maroc et la mise en œuvre du Plan National « Génération Green ». Nous souhaitons également travailler avec la direction de CMGP Group et les autres actionnaires pour développer davantage l’activité à l’étranger et construire un champion panafricain ».

Rappelons que le groupe CMGP encourage la croissance durable de l’agriculture marocaine et africaine en luttant contre des défis clés tels que la pénurie d’eau et la sécurité alimentaire.

Pour son fondateur, Youssef Moamah, de Development Partners International (« DPI ») et de AfricInvest « CMGP Group a réalisé d’énormes progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie depuis que nous avons annoncé le rapprochement entre CMGP et le Comptoir Agricole du Souss (CAS), et nous restons concentrés sur notre croissance continue au Maroc et en Afrique. Nous sommes également ravis d’accueillir Fipar-Holding dans le tour de table et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour réaliser cette prochaine étape de croissance pour CMGP Group ».