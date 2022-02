Fintechs au Maroc : BAM et CDG Invest s’associent

Bank Al-Maghrib (BAM) et CDG Invest, branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), s’allient pour promouvoir le développement des fintechs au Maroc.

Les deux institutions, ont conclu en ce sens, jeudi à Rabat, une convention de partenariat qui porte, en premier lieu, sur la coopération en matière de création et de lancement des fintechs soutenues par le Programme 212 Founders, indique un communiqué conjoint des deux parties.

Ce programme a été mis en place en 2019 par CDG Invest afin d’accompagner et financer des entrepreneurs porteurs de projets de création de startups à caractère innovant.

BAM accompagnera CDG Invest et les fintechs sélectionnées sur les aspects réglementaires des projets relevant du programme 212 Founders. En outre, la Banque centrale assistera CDG Invest sur les modalités de contractualisation entre les fintechs accompagnées et les banques partenaires.

De son côté, à travers 212 Founders, CDG Invest proposera aux entrepreneurs un accompagnement technique, stratégique et opérationnel ainsi que du mentorat pour les aider à concevoir et déployer une première version de leur produit et en valider l’usage sur le terrain. CDG Invest investira financièrement dans les startups accompagnées, porteuses de projets fintech.

L’accord prévoit également que les deux parties coordonnent leurs initiatives portant sur le développement de l’écosystème des fintechs, en sus de l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques dans ce domaine.