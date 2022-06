Financement de l’UA : Il faut repenser le modèle actuel selon Nadia Fettah

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en exergue, lundi à Rabat, la nécessité de repenser le modèle de financement de l’Union africaine.

« Repenser le modèle de financement de notre Union s’impose avec acuité si nous voulons garder le cap de l’objectif que nous nous sommes fixé depuis 2015 à Johannesburg, pour un financement durable, prévisible, équitable et responsable de l’Union africaine », a indiqué Mme Fettah qui intervenait à l’ouverture des travaux de la réunion de haut niveau du comité des quinze ministres des Finances (F15) de l’Union africaine.

Au-delà de son impact direct sur les économies africaines, la crise actuelle, de par son ampleur inégalée et sa durée imprévisible, « pourrait remettre en cause la viabilité financière de notre grande famille institutionnelle qu’est l’Union africaine », a-t-elle souligné.