Financement de la TPME : FINÉA lance « FINBOT »

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation visant à renforcer sa proximité avec ses clients, Finéa lance son nouveau chatbot sur WhatsApp « FinBot », le premier en son genre au Maroc dans le domaine du financement des TPME.

Dédié à sa clientèle et disponible 24/24h et 7/7j, FinBot agit comme un véritable conseiller financier en apportant à ses utilisateurs conseils et réponses quant à leur situation financière, et en les informant sur les différentes possibilités de financement proposées par Finéa.

Il leur permet également d’obtenir des réponses à toutes leurs demandes de façon instantanée, leur faisant ainsi gagner un temps précieux et leur épargnant tout déplacement en succursale.

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de consulter leurs autorisations, encours et autres conditions de leurs contrats, ainsi que plusieurs autres fonctionnalités en contactant simplement un numéro WhatsApp mis à leur disposition ou depuis le site web de Finéa via le lien suivant www.finea.ma/chatbot.

FinBot constitue un véritable atout et offre à la clientèle de Finéa une expérience client innovante grâce à un service instantané et de qualité.