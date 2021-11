FIAV : 1ères Rencontres Professionnelles en Arts Numériques

L’organisation des 1ères Rencontres Professionnelles en Arts Numériques, est un élément phare de la 27ème édition du Festival International d’Art Vidéo de Casablanca (FIAV). Engagée depuis près de trois décennies dans le développement des Arts Numériques au Maroc, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik – Casablanca sera l’hôte des 1ères Rencontres Professionnelles en Arts Numériques, le jeudi 25 novembre 2021 à partir de 9h30. Ces rencontres réuniront les acteurs majeurs de la scène numérique du Maroc, du Québec –invité d’honneur de la 27e édition du FIAV– et de l’étranger qui participent au FIAV. Des fondations, centres culturels, collectifs d’artistes, écoles d’art, programmateurs, producteurs, diffuseurs et autres acteurs culturels, œuvrant dans les arts numériques sont conviés à débattre des évolutions de la création, de la production et de la diffusion dans le domaine des arts numériques et pluridisciplinaires. Lors de ces rencontres, les participants présenteront leurs structures et leurs réalités professionnelles et économiques, en termes d’accompagnement des artistes ainsi que de production, de co-production, de programmation, de formation et d’action culturelle. Des artistes indépendants seront également invités à présenter les productions qu’ils souhaitent diffuser à l’étranger, ainsi que les projets qu’ils souhaitent réaliser en coproduction avec les organismes présents aux rencontres. L’objectif est d’ouvrir des passerelles, créer des dynamismes et mettre en réseau tous les acteurs des arts numériques et pluridisciplinaires, afin d’échanger les expériences et de développer de nouveaux modèles pour des collaborations pertinentes et concrètes, en termes de co-création, co-production, co-diffusion à long terme.