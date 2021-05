Fès-Meknès : La Finlande explore les opportunités de partenariat

L’ambassadeur de la Finlande au Maroc, M. Pekka Hyvönen, effectue du 18 au 20 mai une visite dans la région Fès-Meknès, en vue d’y explorer les potentialités économiques et commerciales et découvrir les opportunités de partenariat et de collaboration entre les deux pays.

La visite de M. Pekka Hyvönen, accompagné des conseillers commerciaux de l’Ambassade et de l’agence gouvernementale ‘’Business Finland’’, confirme l’intérêt de la Finlande à coopérer avec le Maroc et représente une »occasion unique d’explorer le dynamisme très prometteur » de la région Fès-Meknès, indique un communiqué de l’Ambassade.

La délégation rencontrera des hauts responsables de la Région, du Centre régional d’investissement, de la Confédération générale des entreprises au Maroc, de la Chambre de commerce, d’industrie et des services, ainsi que des acteurs du secteur privé.

Parmi les objectifs escomptés, figurent l’identification des opportunités d’exportation/d’importation/d’ investissement existantes dans la région et la promotion des solutions finlandaises pouvant améliorer la performance des entreprises marocaines opérant dans les domaines de l’agritech, la digitalisation, l’économie circulaire ou l’éducation.

La visite sera clôturée par une cérémonie d’inauguration virtuelle du nouveau consulat honoraire de Finlande à Fès. En effet, l’Ambassade de Finlande a nommé récemment Mme Kenza Ouazzani Chahdi comme Consule Honoraire de Finlande au niveau de la région Fès-Meknès. Elle aura pour mission de promouvoir les relations économiques et commerciales entre la Finlande et le Royaume de Maroc et d’apporter assistance en cas de besoin aux ressortissants finlandais au niveau de Fès-Meknès.

Selon l’ambassade, la Finlande s’est dotée d’une nouvelle Stratégie Afrique visant à développer et diversifier davantage les relations économiques, politiques et surtout commerciales avec le continent. Elle avait ouvert le bureau commercial de ‘’Business Finland’’ à Casablanca en 2019, en raison des opportunités de développement qu’offre le pays et de l’intérêt croissant manifesté par les entreprises finlandaises envers ce marché.

